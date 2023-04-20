سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، وأعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرور بالمرج حتى نزلة قليوب والمتجه لمنطقة الوراق.

سيولة الحركة المرورية أمام قائدي السيارات

كما شهد ميدان مصطفى محمود بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، وحالة سيولة مرورية أمام قائدي السيارات والمركبات، وانسيابية على محور 26 يوليو، ومناطق وسط البلد، وكوبري أكتوبر، وميدان التحرير وميدان روكسي ورمسيس.

سيولة مرورية بوسط البلد

وظهرت سيولة مرورية من مناطق وسط البلد حتى شارع جامعة الدول، وأعلى محور صفط اللبن للطريق القادم من الدائري، حتي شارع السودان، وأعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

كما وجّهت الإدارة العامة للمرور بالانتشار على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.