«التعليم» تحدد المحذوفات من منهج الإحصاء للثانوية العامة 2023 للدمج

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن الأجزاء المحذوفة من منهج الإحصاء لطلاب الصف الثالث الثانوي لجميع فئات الدمج والمكفوفين بمدارس النور، طبقا لأخر طبعة «المحملة على موقع الوزارة».

الأجزاء المحذوفة من طلاب الثانوية العامة الدمج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأجزاء المحذوفة من طلاب الثانوية العامة لجميع فئات الدمج ومكفوفين مدارس النور وهي كالتالي:

- بصفة عامة يعفى الطلاب من الرسوم البيانية.

الوحدة الأولى «الارتباط والانحدار»

- يعفى الطلاب من إنشاء جداول حساب معامل ارتباط بيرسون ويتم إعطائهم البيانات مجمعة ومن ثم تطبيق القانون لإيجاد معامل الارتباط ونوعه في مسائل معامل ارتباط الرتب سبيرمان يتم إعطاء الطلاب الجدول مرسوم ويطلب منهم إكمال بعض البيانات ومن ثم إيجاد معامل الارتباط باستخدام القانون الخاص بذلك.

- يعفى الطلاب من النشاط في ص 19، ص 20.

- عند إيجاد معادلة خط الانحدار يكتفى بالمسائل التي تعطى فيه البيانات المجمعة ويتم اعطائهم من المسائل ذات الجداول.

الوحدة الثالثة «المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية»

- في مسائل حساب التوقع والتباين والانحراف المعياري يتم إعطاء الطلاب الجداول مرسومة ويطلب منهم إكمال بعض البيانات وحساب المطلوب في مسائل المتغير العشوائي المتصل ودالة الكثافة الاحتمالية يتم اعفاء الطلاب من الرسم البياني ويكتفى بالحل جبريا.

الوحدة الرابعة (التوزيع الطبيعي)

- يتم إعفاء الطلاب من الكشف في جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي يتم اعفاء الطلاب من درس «بعض التطبيقات العملية للتوزيع الطبيعي»، من ص 94 الى ص 99 من مسائل في التمارين العامة أو امتحانات الكتاب تشار الرياضيات.