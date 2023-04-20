إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» بسوهاج

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي، وجرى رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بشكل جزئي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالفحص والمعاينة، تبين أن المصابين هم: السيد ح.ا. بعمر 20 عامًا، ويوسف ح.م. بعمر 8 أعوام، وشهد ا.ح. بعمر 8 أعوام، ومحمد ا.ح. بعمر 7 أعوام، ورضا ع.م. بعمر 25 عامًا، وحمدي م.ي. بعمر 33 عامًا، وجرى نقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.