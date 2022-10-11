بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة، انقلاب سيارة 2 كابينه؛ ما أسفر عن لحادث إصابة 8 أشخاص من مستقلي السيارة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل 2 كابينه على الطريق الزراعي الشرقي، ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، ورفع آثاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وقوع حادث انقلاب سيارة 2 كابينة تحمل لوحة معدنية «ه ى ب 3125» نتيجة اختلال عجلة القيادة على الطريق السريع نجع حمادي، أمام قرية الشيخ شاهين دائرة مركز دار السلام.

أسماء المصابين

ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص وهم: «محمد عبد المنعم، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالزراع الأيسر وعبد القادر فارس النسر سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمود عبد العزيز، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلاء حشمت حسان 19سنة، بحالة اختناق، ومحمد ثابت 19 سنة، بحالة اختناق، ولطفى أحمد حمدي 33 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمد لطفى أحمد 18سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود عطية الله 29 سنة، بسحجات وكدمات» تم نقل مصابين إلى المستشفى الجامعي ومستشفى جرجا العام.

وجرى إعادة حركة السير على الطريق، وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.