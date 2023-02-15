5 إجرءات لكفالة طفل داخل الأسر البديلة.. التسجيل «أون لاين»

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن هناك عدة خطوات لكفالة طفل داخل الأسر البديلة، موضحة أن الهدف يكمن في إلحاق الأطفال بأسر طبيعية، يجرى اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة.

إجرءات كفالة طفل داخل الأسر البديلة

وأشارت التضامن على الموقع الرسمي لها أن هناك العديد من الشروط والإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسر البديلة كالتالي:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة، بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة: (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx) .

- تسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم وزارة التضامن بإرسال الطلب إلى مديرية التضامن التب يتبع لها مقدم طلب الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

- عمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة، من قبل أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية .

- إعداد مذكرة يرفق بها المستندات المطلوبة، وتقرير عن حالتها الإجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- إذا وافقت اللجنة على تسليم الطفل للأسرة، يحررعقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع ضامنين.