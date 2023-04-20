انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في سوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أهداف حملة مياه سوهاج التوعوية

وأشار العضو المنتدب لمياه سوهاج إلى أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع حفاظا على مياه الشرب.

أنشطة حملة مياه سوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت في عقد عدة ندوات بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتوعية الأئمة بأهمية الحفاظ على المياه، والتأكيد على دورهم في نشر رسائل التوعية المائية للمواطنين، وكذلك ندوات توعوية لمسئولي الوحدات المحلية.