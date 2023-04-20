قائمة أسعار كعك العيد 2023 في أشهر المحال التجارية

تباينت قائمة أسعار كحك العيد 2023 في أشهر المحلات والسلاسل التجارية الكبري، وذلك وفقا لنوع الكحك والبسكويت والأشكال المختلفة، وأيضا نوع الحشو والمكسرات الموجودة بالمنتجات المعروضة، وأيضا وفقا للكمية المطلوبة من جانب الموطنين، في ظل زيادة الإقبال على شراء كحك العيد قبل ساعات من بداية أول أيام العيد.

قائمة أسعار كحك العيد 2023 في أشهر المحلات

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن، قائمة أسعار كحك العيد 2023 فى اشهر المحلات، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الكعك السادة بـ 170 جنيها، وبلغ سعر النصف الكيلو بـ 85 جنيهاً.

سعر كيلو الكعك بالملبن بـ 170 جنيها وبلغ سعر النصف كيلو 85 جنيهاً.

سعر كيلو كعك العجمية 170 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 85 جنيهاً.

سعر كيلو الكعك المشكل 180 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 90 جنيهاً.

سعر كيلو كعك عين جمل بـ 220 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 110 جنيهاً.

سعر كيلو كعك فستق بـ 240 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 120 جنيهاً.

قائمة أسعار بسكويت العيد 2023 في أشهر المحلات

سعر كيلو البسكويت السادة بـ 140 جنيها، بلغ سعر النصف كيلو بـ 70 جنيهاً.

سعر كيلو بسكويت برتقال بـ 140 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 70 جنيهاً.

سعر كيلو بسكويت جوز هند بـ 140 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 70 جنيهاً.

سعر كيلو بسكويت شوكولاتة 150 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو بـ 75 جنيهاً.

سعر كيلو بسكويت مشكل بـ 150 جنيها، وبلغ سعر النصف كيلو 75 جنيهاً.