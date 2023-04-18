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هل البنوك إجازة يوم الخميس المقبل؟.. مسؤول يجيب

كتب:

وليد عبد السلام
03:07 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
إجازات البنوك المصرية

إجازات البنوك المصرية

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أصبح التساؤل الأكثر ترددًا، هو موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهل البنوك إجازة يوم الخميس المقبل أم لا؟، حيث آثار موعد أول أيام عيد الفطر المبارك الكثير من التوقعات حول إجازة البنوك المصرية.

إجازة البنوك المعلن عنها

وأجاب وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، على تساؤل، هل البنوك إجازة يوم الخميس المقبل؟ موضحًا أن الإجازات التي تم الإعلان عنها فيما يخص البنوك، ليس لها علاقة برؤية الهلال.

موعد إجازة البنوك

وأضاف ناجي، أن موعد إجازة البنوك في عيد الفطر تبدأ يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن تكون العودة للعمل يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 من الشهر الجاري.

إجازات البنوك المصرية

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن إجازات البنوك المصرية بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد يوم 16 و17 أبريل 2023، وإجازات عيد الفطر بداية من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل.

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بقلم وليد عبد السلام