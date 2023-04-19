افتتاح المرحلة الثانية من الممشى السياحي الجديد في الغردقة اليوم

يتجمل الممشى السياحي الجديد بمنطقة هاواي شمال مدينة الغردقة، لاستقبال آلاف الزائرين في عيد الفطر المبارك، والذي يمتد بطول 8 كيلومترات بعد الانتهاء من تطويره بتكلفة حوالي مليون جنيه، إذ تم تصميمه على أحدث الأنظمة العالمية بأيادٍ مصرية بالمشاركة المجتمعية مع مجموعة من المستثمرين.

ممشى الغردقة الجديد

ويفتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية من الممشى السياحي الجديد بالغردقة، اليوم الأربعاء، ليكون متتفسا جديدا لأهالي الغردقة والزائرين ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.

ممشى الغردقة في عيد الفطر

وكشف رضا الدخاخني، مسؤول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحى، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الممشى السياحي يتجمل لاستقبال آلاف السياح من المصريين والأجانب، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنّ الممشى السياحي الجديد تم إنشاؤه بمشاركة عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر كنوع من المشاركة المجتمعية، ومساندة الدولة المصرية في دعم القطاع السياحي.

ولفت إلى أنّ الممشي السياحي الجديد يضم مساحات خضراء، و الإضاءة الحديثة والأنترلوك الملون والمساحات الخضراء وكافيهات ومحلات سياحية، وأماكن انتظار سيارات.

وسبق أن افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المرحلة الأولى من الممشى السياحي الجديد بالغردقة في شهر مارس السابق، بمشاركة السائحين على أنغام المزمار البلدي والربابة، بحضور ملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.