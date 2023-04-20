متي تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 وما صيغتها الصحيحة؟

متي تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 وصيغتها الصحيحة؟، سؤال يبحث عنه العديد من المسلمين، لمعرفة موعد بدء التكبيرات حال تحديد أول أيام عيد الفطر، والتي تبدأ بعد صلاة العشاء عقب الإعلان الرسمي عن الموعد، من قبل دار الإفتاء المصرية.

متي تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023.. وصيغتها الصحيحة

وحول متي تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023.. وصيغتها الصحيحة، قالت الدار بخصوص صيغ تكبيرات العيد الصحيحة، إن التكبير يبدأ بعد رؤية الهلال عقب صلاة المغرب، فإذا ثبت أن يوم كذا هو أول أيام العيد، يكبر المصلون في صلاتي العشاء والفجر السابقتين لصلاة العيد.

والصيغة الكاملة التي يجب أن يرددها الملايين من المسلمين هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وفيما يتعلق بمتى تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 وصيغتها الصحيحة، أوضحت الإفتاء أن هناك صيغة أخرى لتكبيرات صلاة العيد وهي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهذه الصيغة قالها الإمامان أحمد ابن حنبل وأبوحنيفة، وذهب الشافعية إلى هذه الصيغة، «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، أما صيغة، «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا» فقالها ابن عباس رضي الله عنه، وصيغة «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد» قالها الصحابيّ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

صيغة تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023

وعن متي تبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 وصيغتها الصحيحة، قالت الإفتاء إنّ الله شرع التكبير عند انتهاء الصيام بقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]؛ ومن أجل ذلك مضت السُّنَّة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد، ويكبِّر الإمام في خطبة العيد، وكان لقول المسلم «الله أكبر» إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام. راجع: «التحرير والتنوير» (2/ 176، ط. الدار التونسية).

وتابعت الإفتاء بأن التكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام ابن حزمٍ في «الْمُحَلَّى» (3/ 304، ط. دار الفكر): «والتكبير ليلة عيد الفطر فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبّرُواْ ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة».