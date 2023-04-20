أحداث مشوقة بالحلقات الأخيرة لمسلسلات رمضان.. بناء مقام السلطان حامد في الشرقية

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في حلقات مسلسلات رمضان»، ففي مسلسل حرب، قرر الإرهابي عثمان تنفيذ عمليات إرهابية صغيرة وتصويرها وعرضها على رجال الأعمال الممولين للإرهاب من أجل الحصول على تمويل للعملية الكبيرة التي يحضر لها، وزار الرائد عمر منزل مروة أرملة التكفيري فريد والتي تزوجت الإرهابي عثمان وفوجئ بأنها ملفوفة بحزام ناسف.

أحداث مشوقة بمسلسل «ضرب نار»

وفي مسلسل «ضرب نار»، ذهبت صفاء إلى بيت سحر وقالت لها إنها يجب أن تنقذ صديقتها مهرة من يد زيدان بعدما حبسها من الفيلا الخاصة بها، وتنصحها بأن تبلغ جابر بما حدث، وهو ما تمّ، لينقذ جابر مهرة بعدما دخل في صراع مع رجال زيدان.

أحداث مشوقة بمسلسل «عملة نادرة»

وفي مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، أمر عبدالجبار رجاله بتأجير شخص غريب لإطلاق الرصاص على نادرة، وبالفعل، أطلق الرصاص عليها لكنه لم يصبها، وعادت إلى المنزل مع حسن أبو عصاية إلى المنزل وهما في حالة ذعر.

أحداث مشوقة بمسلسل «سرة الباتع»

وفي مسلسل «سرة الباتع»، قتل الفرنسيون حامد كما قتلوا ناجي معه وسط حزن شديد من أهالي القرية، وبنوا مقاما باسم مقام السلطان حامد، وفي مسلسل «تحت الوصاية»، سافرت حنان الإسكندرية لتقديم واجب العزاء في جد أولادها، لكن صالح استقبلها بشكل غاضب، وطردتها والدته عفاف رشاد من المنزل.