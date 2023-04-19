مسلسل عملة نادرة الحلقة 28.. اختفاء مسعود وعلاء من منزل عبد الجبار

تطور كبير شهدته أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 28؛ إذ تستيقظ «سميرة» وتبحث عن «مسعود» أحمد عيد، ولا تجده وتخبر «عبد الجبار» جمال سليمان، ويطلب منها أن تطلب من علاء الحضور وتخبره أنه غير متواجد في المنزل منذ يومين.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 28

تخبر «أنس» ندى موسى، خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 28، «نادرة» نيللي كريم، عن اختفاء مسعود وعلاء «محمد فهيم»، وتشك في الأمر؛ إذ أصبح اختفاء مسعود وعلاء حديث النجع كله، ويبرران أن ما حدث لهما جزاء أعمالهما السيئة مع الناس.

أحداث الحلقة 28 من عملة نادرة

تتساءل أنس على عدم إخبارهم الشرطة وتخبرها والدتها أنه ابن الكبير ولا يجوز الإبلاغ عنهم، يخبر رجال عبد الجبار أنهم لم يجدوا مسعود أو علاء طوال الأسبوع الماضي، ويأمرهم عبد الجبار بمعاودة البحث عنهم مره أخرى.

وتسأل سكينة عبد الجبار هل كل هذا الحزن بسبب الأموال، ويخبرها أن شماتة الناس تؤلمه، بينما غياب أبنائه كسر ظهره، ويسأل الله عز وجل ماذا فعل ليحدث له كل ذلك، ويسأل سكينة هل افتريت على أحد وتؤكد له أنه عرف ذلك بعد فوات الأوان.