أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 28.. عبد الجبار يحاول قتل نادرة بالرصاص

شهدت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 28 تطورا في الأحداث، حيث قرر عبد الجبار الانتقام من نادرة، بأن يقتلها ويضرب عليها الرصاص خلال سيرها إليه في الطريق .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 28

وجاءت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 28 بأحداث تشويقية، حيث قررت «نادرة» والتي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم زيارة نجلها الرضيع يوسف، لكن «عبد الجبار» والذي يقوم بدوره جمال سليمان، كان يخطط لقتلها، وإطلاق النار عليها، ولكنها لم تصاب بأي شيء من الطلقات النارية.

أحداث مسلسل عملة نادرة

واتفق عبد الجبار مع وهبة على الاستعانة بشخص دقيق التصويب، ويؤكد له أن الشخص المطلوب موجود، وتتعرض نادرة وحسن لإطلاق النار ولكنهم ينجوا منه القتل.

ويقرر عصام أبو عصايا الانتقام من عمه وولده والإبلاغ عنهم في أثناء تسليم البضاعة في الصحراء بعد أن سمع حديث عادل مع أحد الرجال استأجره لقتل والده حسن أبو عصايا، ويعنف حسن ابنه عصام ويخبره أن ما فعله فضيحة كبيرة.