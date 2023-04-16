أماكن خروجات العيد في محافظة دمياط متاحة 24 ساعة.. أشهرها اللسان

أيام قليلة تفصل مواطني محافظة دمياط عن العيد ليبدأوا بالبحث عن أماكن خروجات العيد في محافظة دمياط لتحديد الأقرب والأقل تكلفة لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك عقب شهر رمضان ليكون العيد فرحة للمواطنين ومكافأة ربانية على الصيام الذي استمر ما بين 29 وفقا لإعلان معهد البحوث الجيوفيزيقية لهذا العام.

فيحتاج المواطنون بمافظة دمياط تحديد اماكن خروجات العيد في محافظة دمياط قبل العيد بوقت كافٍ لوضع تصور لنزهة العيد خاصة عند وجود كبار للسن وأطفال بالاسرة واختيار المكان الأنسب لهم .

أماكن خروجات العيد في محافظة دمياط

أماكن خروجات العيد في محافظة دمياط متنوعة ومتعددة وتكلفتها مختلفة ما بين سياحية وساحلية وثقافية فضلا ومعالم طبيعية، من بينها مدينة رأس البر الخيار المناسب لقضاء نزهة على الشاطىء فهو المصيف الأشهر للعديد من المصريين كما تشتهر المحافظة بعدة أطعمة بينها المشبك الدمياطي والجبنة الدمياطي فدمياط بها نشاط للسياحة الغذائية.

أماكن للخروج في العيد

تستعرض «الوطن» خريطة اماكن خروجات العيد في محافظة دمياط بأقل تكلفة، فى إطار خدماتها لمتابعيها وفقا لمحافظة دمياط .

الاستاد الرياضي: متنزه لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية متاحا للزيارة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

مدينة دمياط الجديدة: أنشئت على ساحل البحر المتوسط، تعد من أهم المدن الساحلية المصرية التي تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، وتضم العديد أيضا من المعالم الأثرية،وشواطئها المميزة ومبانيها ذات الطراز الفريد.

خريطة أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط

مفارق الميناء : يضم العديد من المطاعم والكافيهات يكون مفتوحا للزيارة من الساعة 11 صباحا حتى 12 ليلا.

منطقة العشش: تضم فيلات رأس البر بطرازها المميز ويمكن تأجيرها بأسعار متفاوتة تختلف وفقا للقرب أو البعد من الصف الأول لشاطئ البحر.

رأس البر: من أقدم وأشهر المصايف المصرية، يمتد على ساحل البحر المتوسط، بطول 4 كيلومترات، و بها عدد كبير من الكافتيريات.

اللسان: بها التقاء نهر النيل والبحر المتوسط وعدة كافيهات وأماكن للتنزه، ويمكن بها رؤية التقاء البحر والنيل واختلاف لون المياه بينهم.

أماكن للتنزه بمحافظة دمياط

مدينة الملاهي : تضم مدينة ملاهي مائية بساحل البحر المتوسط وتضم عدة لعاب بينها ألعاب مائية.

الحديقة الدولية: مناسبة للمشي والتنزه وبها لعدد من الوسائل الترفيهية للأطفال وأماكن لانتظار العائلات ومتاحة 24 ساعة للزيارة .