نفاد تذاكر فيلم هارلي لمحمد رمضان قبل طرحه في السينمات بالسعودية

نفدت تذاكر فيلم هارلي الذي يخوض من خلاله الفنان محمد رمضان موسم أفلام عيد الفطر، والخاصة بأول يوم عرضه الموافق الجمعة 21 أبريل في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل انطلاق عرضه في السينمات.

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بعدد من الصور عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام كشف من خلالها عن نفاد تذاكر بعض الحفلات التي يعرض من خلالها فيلم هارلي الجمعة المقبل في عدد من السينمات بالمملكة العربية السعودية.

نفاد تذاكر فيلم هارلي

وكتب محمد رمضان: «تم نفاد تذاكر فيلم هارلي وقفة عيد الفطر بمُعظم سينمات السعودية ثقة في الله نجاح».

يذكر أن فيلم هارلي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر وأحمد داش ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

ويشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة الذي حقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة عدد من الفنانين منهم هالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.