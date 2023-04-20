وظائف بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية محافظات القبول «محافظة القاهرة، محافظة الشرقية».

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم عبر الدخول إلى هذا الرابط، ويتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم متاح لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفن، ويتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

معلم Physics

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم ميكانيكا

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

مميزات العمل بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

- بيئة تعلم تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

- أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

- تبادل للخبرات بين المدارس المختلفة.

- بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة بشفافية.