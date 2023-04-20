أسما سليمان تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم «ورد وريحان» مع أحمد الفيشاوي

عبرت الفنانة أسما سليمان، عن سعادتها بالاشتراك في بطولة فيلم «ورد وريحان»، أمام أحمد الفيشاوي، والذي دخل مراحله النهائية من خلال سعي المخرج محمد نبيل، للانتهاء من أعمال المونتاج استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي في أقرب وقت.

أعمال المونتاج

واشارت أسما سليمان، إلى أنها انتهت من تصوير فيلم ورد وريحان بشكل كامل منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن المخرج محمد نبيل يقوم هذه الفترة بأعمال مونتاجه الأخيرة، ليكون الفيلم جاهزًا للعرض بالسينما.

تفاصيل شخصية أسما سليمان في الفيلم

وعن دورها في الفيلم قالت إنها تقدم شخصية نور، ووصفتها بأنها ستكون مفاجئة في الأحداث ومؤثرة في تفاصيل القصة بشكل كامل.

العرض في عيد الأضحى

والعمل من المرجح عرضه عقب موسم عيد الأضحى المقبل، خاصة وأنه أصبح جاهزًا بشكل شبه كامل للعرض الجماهيري، وجاري هذه القترة اختيار شكل البوسترات الدعائية من قبل الشركة المنتجة للعمل.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، أسما سليمان، عمرو عبدالعزيز، وتأليف وإخراج محمد نبيل.