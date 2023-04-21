مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. الأبطال يبحثون عن فلاشة فيريال

أحداث شيقة ومفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث بدأت الحلقة بمطاردة الست فيريال لسهام - محمد عبد الرحمن- على خلفية فلاشة مهمة سرقها منها صديقه المجرم يوسف- مصطفى خاطر- قبل أن يقفد الذاكرة وينسى كل شيء.

وهددت السيدة الدكتور سهام وجاءت إلى منزله لتطالبه برد الفلاشة، لتفاجئ بإقامة صديقه يوسف معه في نفس المنزل فتتعرف على الاثنين، وهو ما يدفع لي لي - إلهام وجدي- زوجه سهام للاعتقاد بأن زوجها يخونها مع هذه السيدة، كما اعتقد أيضًا عاليا- هنادي مهنا- أن خطيبها يخونها أيضًا وهو ما نفته فيريال وسهام ويوسف، وانتظرت ليرد لها الفلاشة.

وتذهب لي لي إلى منزل فيريال لتتأكد من خيانة زوجها لها، فتثبت لها فيريال أنها مجرد شخص يخضع للعلاج عل يد زوجها الذي يعمل طبيب نفسي، وبسبب كثرة الأسئلة تطردها من المنزل وتهددها بالأمن.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، يحاول الدكتور سهام مساعدة صديقه يوسف ليتذكر مكان الفلاشة، لكن محاولاته تبوء بالفشل، لا سيما بعد أن يصطحبه بسيارته إلى منزله للبحث عن الفلاشة وأثناء سيرهما في الطريق يهدده سهام بالقتل إن لم يجدها وهو ما يجعله يستنجد بالمارة في الشارع ليلقنوا سهام علقة موت.

الحلقة الـ14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل، تستقبل هنادي مهنا مكالمة تليفونية للمشاركة في عمل فتي لشركة إنتاج معروفة بمقابل 40 جنيه فتأخذ والدها المصاب بزهايمر ليكون بجانبها أثناء توقيع العقد لكنه يتسبب في ضياع أجرها وتخفيضها لـ3 الاف جنيه بعد أن أوصي المنتج بألا يزود الأجر عن هذه الحد لكونه ابنته فنانة مبتدئه، وهو ما أحزنها خاصة وأنها طلب منه إحضار هدية له ولوالدته.

يتفاوض مودي الجزاز- محمد لطفى- ويوسف وسهام على فلاشة السدة فيريال، ويحاولون جميعا الحصول عليها لكن السر يمكن لدي يوسف فقط فهو الذي يحتفظ بها إلا أنها فقد الذاكرة ولا يعرف أي معلومات عن الفلاشة.

قصة مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.