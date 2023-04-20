مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. فيريال تطارد عصابة «يوسف وسهام»

مفارقات غريبة تضمنتها الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث بدأت الحلقة بمطاردة الست فيريال لسهام - محمد عبد الرحمن- على خلفية فلاشة مهمة سرقها منها صديقه المجرم يوسف- مصطفى خاطر- قبل أن يقفد الذاكرة وينسى كل شيء.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، هددت السيدة الدكتور سهم وجاءت إلى منزله لتطالبه برد الفلاشة، لتفاجئ بإقامة صديقه يوسف معه في نفس المنزل فتتعرف على الاثنين، وهو ما يدفع لي لي - إلهام وجدي- زوجه سهام تعتقد أن زوجها يخونها مع هذه السيدة، كما اعتقد أيضًا عاليا- هنادي مهنا- أن خطيبها يخونها أيضًا وهو ما نفته فيريال وسهام ويوسف، وانتظرت ليرد لها الفلاشة.

وتذهب لي لي إلى منزل فيرال لتتأكد من خيانة زوجها لها، فتثبت لها فيريال أنها مجرد شخص يخضع للعلاج عل يد زوجها الذي يعمل طبيب نفسي وبسبب كثرة الأسئلة تطردها من المنزل وتهددها بالأمن.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.