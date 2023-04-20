جامعة الدلتا تختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم

شهد اليوم الدكتور محمد ربيع رئس مجلس أمناء جامعه الدلتا ختام دورة الدلتا للكرة القدم «الدورة الرمضانية»، المقامة على ملاعب مدرسة الدلتا الأمريكية بالمنصورة وقد شهد الختام حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي حظي باستقبال كبير من طلاب الجامعة والمدارس وأيضا من اللاعبين.

الدورات الرمضانية

في بداية الاحتفال ألقى الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة عن أهمية الرياضة في رفع الأخلاق وشكر كابتن سيد عبدالحفيظ على الحضور وتحدث عن انجازات لاعب ومدير كرة كما تحدث كابتن سيد عبدالحفيظ عن أهمية الرياضة في تحقيق الآمال والطموح.

التعليم العالي

وشارك الحضور المهندس أسامة محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة سفنكس، وأثنى على نجاح منظومة الأهلي في الإدارة ودعم المنتخبات الرياضة بالنجوم والأبطال.

وتم تكريم وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولي، كما قام سيد عبدالحفيظ بتكريم الجامعة والمدارس بإهداء قميص النادي الأهلي وتبادل وإهداء الدروع التذكارية بين جامعة سفنكس وجامعة الدلتا ومدرسة الدلتا الأمريكية.