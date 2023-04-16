عبدالوهاب الراعي: جامعة الدلتا للعلوم نموذج رائد في المسؤولية الاجتماعية

قال الدكتور عبدالوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا ووكيل معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية، إنَّ الدور المؤسسي لجامعة وأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بكلياتهم ومعاهدهم العليا يعد نموذجًا رائدًا للكيانات التعليمية الخاصة المرموقة محليًا وعربيًا في القيام بدورها المتميز نحو المسؤولية الاجتماعية.

الاحتفالية السنوية الكبرى لجوائز حفظة القران الكريم

جاء ذلك على هامش الاحتفالية السنوية الكبرى لجوائز حفظه القران الكريم والمتفوقين علميًا بالمدارس والجامعات بقرية دميرة مركز طلخا دقهلية والتي يقيمها الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة وأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والقيادات لتنفيذية والدينية والإعلامية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأستاذة الجامعات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وجمع كبير من المواطنين وأهالي المدن والقرى المجاورة.

وأضاف «الراعي»، أنَّ ترسيخ وتنمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمنظمات بأنواعها هي أحد أبرز عوامل نجاح تلك المنظمات، ولها تأثير قوى علي محاور التنمية المستدامة وبالتالي الأمن القومي للبلاد، متابعًا أنَّه بفحص واقع جهود تلك المسؤولية على مدار السنوات نجد أن جامعة وأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا من ابرز الكيانات والمنظمات المصرية المتميزة في هذا الشأن بدعم مستمر وسياسة متنامية لمجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر.