فسحة عيد الفطر 2023.. خريطة أماكن الخروج في محافظة سوهاج

تستعد محافظة سوهاج لاستقبال زوارها في جميع أماكن الخروج، إذ تتوافد الأسر في اليوم الأول على الحدائق والمتنزهات لقضاء فسحة عيد الفطر 2023، وتعد سوهاج وجهة سياحية مميزة بفضل مقوماتها العديدة من معالم تاريخية وطبيعية وأثرية.

فسحة عيد الفطر 2023.. وأماكن الخروج في سوهاج

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أفضل أماكن الخروج في محافظة سوهاج لقضاء فسحة عيد الفطر 2023 في جو ممتع ومميز.

المسرح الروماني

يقع المسرح الروماني، والذي يعد من أهم المسارح الرومانية في مصر، أسفل كوبري أخميم، ويتميز بتصميمه الفريد والمتميز.

متحف سوهاج القومي

يوجد متحف سوهاج القومي في مدينة نصر شرق سوهاج، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار والمقتنيات التاريخية التي تعود لعصور مختلفة.

تقع الحديقة المتحفية أمام ديوان عام سوهاج، وتضم مجموعة من الآثار والتماثيل الأثرية التي تعود لعصور مختلفة، ويمكن زيارة ملاهي السندباد في شرق سوهاج.

معابد فرعونية في سوهاج.. أجمل فسحة عيد الفطر 2023

وتضم المحافظة أيضًا معابد فرعونية مهمة، حيث يقع معبد سيتي الأول في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج، ويتميز بجمال تصميمه وروعة نقوشه ورسوماته، كما يقع معبد ميرت آمون في مدينة أخميم شرق سوهاج، ويضم العديد من النقوش والرسومات الفنية الرائعة.

أماكن الخروج في محافظة سوهاج

ومن بين الأماكن أيضا مقابر الحواويش في مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، الذي تعد من أهم المقابر الأثرية في مصر، حيث تحتوي على العديد من الآثار والتماثيل الفرعونية والرومانية، بينما يقع معبد رمسيس الثاني في منطقة أبيدوس بمركز البلينا، ويتميز بتصميمه الفني الرائع والمتميز.

وتعكس هذه المعالم الثراء الثقافي والتاريخي لمحافظة سوهاج، ويمكن زيارتها للاستمتاع بجمالها واكتشاف تاريخها.

وتحرص المحافظة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة الاحتفال بالعيد، إذ جرى إطلاق غرف طوارئ وتنظيم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ، وتكثف الحملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالعيد للحفاظ على المظهر الجمالي، وتجنب وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع والحدائق والمتنزهات.