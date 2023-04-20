مسلسل كشف مستعجل الحلقة 14.. هل يعثر سهام على الفلاشة؟

شهدت الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل مفارقات غريبة حيث طاردت السيدة فيريال سهام محمد عبد الرحمن على خلفية فلاشة مهمة سرقها منها صديقه المجرم يوسف- مصطفى خاطر- قبل أن يقفد الذاكرة وينسى كل شيء، وتسببت في مشكلة بين سهام زوجته لي لي - إلهام وجدي- التي اعتقدت أن زوجها يخونها مع هذه السيدة، فذهبت لي لي إلى منزل فيرال؛ لتتأكد من خيانة زوجها لها، لتثبت لها فيريال أنها مجرد شخص يخضع للعلاج على يد زوجها الذي يعمل طبيب نفسي، وبسبب كثرة الأسئلة تطردها من المنزل وتهددها بالأمن.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل كشف مستعجل، يحاول الدكتور سهام التخلص من فيريال ومساعدة صديقه يوسف ليتذكر مكان الفلاشة، لكن محاولاته تبوء بالفشل، لا سيما بعد أن يصطحبه بسيارته إلى منزله للبحث عن الفلاشة وأثناء سيرهما في الطريق يهدده سهام بالقتل إن لم يجد الفلاشة وهو ما يجعله يستنجد بالماره في الشارع ليلقنواسهام علقة موت.

واستقبلت هنادي مهنا مكالمة تليفونية للمشاركة في عمل فتي لشركة إنتاج معروفة بمقابل 40 جنيها، فتأخذ والدها المصاب بألزهايمر ليكون بجانبها أثناء توقيع العقد لكنه يتسبب في ضياع أجرها وتخفيضها لـ3 آلاف جنيه.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، هو مسلسل اجتماعي كوميدي، ويشارك به كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري، وسبق عرضه كاملا ودون أي إعلانات عبر المنصة الرقمية الأشهر watch it، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2023.