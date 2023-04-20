إندونيسيا وماليزيا و6 دول أخرى تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت، بسبب عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وأعلنت الجهات المسؤولة عن شؤون المسلمين في أستراليا وفرنسا وتايلاند وسنغافورة واليابان القرار نفسه بأن السبت هو عيد الفطر.

ومع غروب الشمس في شرق العالم، بدأنا في الحصول على نتائج تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر.

عيد الفطر في أستراليا

في أستراليا، تلقى مركز الفلك الدولي تقريرًا يفيد بأنه لم يتم رصد هلال شوال في استراليا بعد غروب الشمس، بسبب تغطية السماء بالغيوم والضباب الكثيف، ما جعله غير مرئي بالعين المجردة والمناظير والمراقبين والكاميرات.

وأكد رامي السحمراني، عضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع للمركز، عدم تمكنهم من رؤية الهلال بشكل واضح، وأشار إلى أنهم حاولوا رصده بعد مغيب الشمس في اليوم نفسه، لكن دون جدوى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر السحمراني في بيان: «الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. لقد حاولت الاستهلال بعد مغرب اليوم الخميس ولكن لم ير الهلال بسبب كثافة الغيوم الماطرة».