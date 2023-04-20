مواعيد عروض الصوت والضوء في الهرم خلال عيد الفطر

قال محمد شوقي، مدير عام التسويق في شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنّ عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم حاليا تكون في 4 أيام فقط أسبوعيا، هي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بسبب أعمال التطوير التي تتم حاليا بالمنطقة.

وأضاف شوقي، في خطاب أرسله لغرفة المنشآت الفندقية، أنّ عروض الصوت والضوء في الهرم بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى يوم 27 أبريل الجاري، ستكون على النحو التالي:

- الأربعاء: عرضان، الأول باللغة الإنجليزية من الساعة 7 مساء ولمدة ساعة، أما العرض الثاني فسيكون باللغة الإسبانية، ويبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

3 عروض للصوت والضوء يوم الخميس

- الخميس: 3 عروض للصوت والضوء بالهرم، الأول باللغة الإنجليزية ويبدأ الساعة 7 مساء ولمدة ساعة، والثاني باللغة الإسبانية من الساعة الثامنة مساء، والثالث باللغة العربية من الساعة 9 مساء.

عرضان للصوت والضوء يوم الجمعة

- الجمعة: عرضان للصوت والضوء الأول سيكون باللغة الإنجليزية من الساعة 7 مساء ولمدة ساعة، والثاني باللغة الإسبانية ويبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

-السبت: عرضان الأول باللغة الإنجليزية من الساعة 7 مساء، والثاني فسيكون باللغة الإسبانية ويبدأ من الساعة 8 مساء ولمدة ساعة.