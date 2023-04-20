علي جمعة: الشيخ مصطفى إسماعيل نصح عوضين المغربي بتعلم القراءات في طنطا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ مصطفى إسماعيل نصح الشيخ عوضين المغربي بالتوجه إلى طنطا لتعلم القراءات والأحكام بشكل جيد ومتقن، وذلك بعد معرفته بأن «المغربي»، حافظ للقرآن الكريم كله، مشيرًا إلى أن والد الشيخ عوضين المغربي نفذ كلام «إسماعيل» وبالفعل ذهب بولده إلى طنطا.

إبراهيم سلام كان حجة القرآن

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الشيخ إبراهيم سلام كان حجة القرآن والقراءات في المسجد الأحمدي بطنطا، متابعًا أن الشيخ عوضين المغربي قرأ القرآن بالقراءات على الشيخ «سلام» أحد علماء الأزهر الكبار.

تخرج في الثانوية وتتبع شغفه

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الشيخ عوضين المغربي تخرج من الثانوية والمعهد، ولم يستطع التخلص من شغفه الخالص بتتبع القراء ولياليهم والسفر إليهم، متابعًا أن الشيخ عوضين المغربي كان يقلد صوت الشيخ محمد رفعت في بداية الأمر، إذ انه كان من مدرسة «رفعت».