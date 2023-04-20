توقيت صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء في المغرب.. وأماكن الصلاة

ساعات قليلة تفصل سكان مدينة المغرب عن معرفة توقيت صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء، إذ ينتظر الكثير من المغتربين والموجودين داخل الدولة تحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر.

توقيت صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء

ويحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب، على التأكد من تفاصيل صلاة العيد ومعرفة توقيت صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء، لأداء الصلاة أما في الساحات أو في المساجد.

ويجري تحري هلال شهر شوال شرعًا بالرؤية، ومن المتوقع أن يكون اليوم الخميس 29 رمضان 1444 هـجريا والموافق 20 أبريل 2023، هو آخر يوم لشهر رمضان وغدا بداية أيام عيد الفطر المبارك، وذكرت وزارة الأوقاف المغربية أن توقيت صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء تقام عند الساعة 4:47 صباحًا.

أماكن صلاة عيد الفطر بالدار البيضاء

ويجرى الإعلان من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المغرب عن صورة ضوئية تضم أماكن مصليات صلاة عيد الفطر لعام 2023، وتشمل الأماكن التالية:

- مسجد عنق الجمل في إقليم احصين.

- مسجد سيدي أحميدة في إقليم احصين.

- المسجد الأعظم في الدار البيضاء.

- ساحة مسجد إبراهيم الخليل بحي اشماعو في الدار البيضاء.

- جامع فلسطين في الدار البيضاء.جامع القدس في الدار البيضاء.

- مسجد السلام في الرباط.مسجد السودان في الرباط.

- جامع محمد السادس بسلا الجديدة.

- ساحة بابا القرية في مدينة فاس.

- ساحة طريق سيدي بولعجول شارع القاعدة الجوية في مدينة مراكش.

- مصلى حي الأمل في سيدي عبد الله.

- ساحة مسجد الصفاء في مدينة طنجة.

- ساحة مسجد الضحى قرب مقاطعة المحيط في مدينة طنجة.

- جوار مسجد العتيق في مدينة مكناس.

- جوار مسجد زرادل في مدينة مكناس.

- قرب مركز القيادة في مدينة الحسيمة.

- جوار مسجد الأزهر بني عويش في مدينة تطوان.

- دوار أولاد العياشي في مدينة الجديدة.

- مسجد محمد السادس بالصابون في مدينة الصويرة.

إجازات عيد الفطر للدار البيضاء

ومن المقرر أن يمنح جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى البنوك وطلاب المدارس والجامعات، إجازة عيد الفطر لعام 2023 في المغرب، وذلك لمدة يومين، وهي الجمعة والسبت الموافقين لـ21 و 22 أبريل 2023.