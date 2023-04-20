ضبط المتهمين بقتل حارس أمن للهرب من مصحة لعلاج الإدمان في المقطم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على 3 متهمين هاربين قتلوا بالاشتراك مع متهم رابع حارس أمن إحدى مصحات علاج الإدمان بمنطقة المقطم للهرب من المصحة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول حارس أمن مصاب بتهشم في الجمجمة، وكسور متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد سمير عبدالرسول، 28 عامًا، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وكشفت التحريات أنَّ المجني عليه يعمل حارس أمن في إحدى المصحات بمنطقة المقطم، مضيفة أنَّه في أثناء تواجده في محل عمله حاول 4 مدمنين من نزلاء المصحة الهرب وعندما فشلوا تعدوا عليه بالضرب بقطع خشبية على رأسه وجسمه وتمكّن 3 منهم من الهرب، بينما تمّ ضبط الرابع بواسطه العاملين في المصحة.