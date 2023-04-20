رابط إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان 2023 بالسعودية.. وخطوات التسجيل

يمكن للأفراد المقيمين في السعودية الاستفادة من منصة إحسان الخيرية لإخراج زكاة الفطر إلكترونيا، إذ تسهل تلك الطريقة عملية التوزيع والتجميع.

رابط إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان 2023 بالسعودية

منصة إحسان واحدة من المنصات الخيرية الأكثر موثوقية لدى المواطنين، حيث تخضع لرقابة الدولة وتضمن وصول التبرعات من فاعلي الخير إلى المستحقين الفعليين، وتوفر المنصة العديد من الطرق السهلة للتبرع بما في ذلك دفع الزكاة عبر المنصة.

ويعد استخدام رابط إخراج زكاة الفطر عبر منصة إحسان 2023 بالسعودية، وسيلة موثوقة وآمنة لإخراج زكاة الفطر، وتأسست منصة إحسان في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تسهيل عملية التبرعات الخيرية وتوصيلها للمستحقين في مختلف أنحاء العالم.

قيمة زكاة الفطر لهذا العام

وتقدم المنصة خدمات خيرية متنوعة، مثل إخراج الزكاة والصدقات ودعم المشاريع التعليمية والإغاثية والصحية والإنسانية للمحتاجين، وتعتبر منصة إحسان واحدة من المنصات الخيرية الرائدة في العالم العربي، وتتميز بالشفافية والمصداقية في إدارة التبرعات.

كما تحظى بثقة كبيرة من قبل المتبرعين والمستفيدين، وتسعى المنصة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المحتاجين والمجتمعات التي تستفيد من خدماتها.

وجرى إعلان قيمة زكاة الفطر لهذا العام على منصة إحسان الوطنية، حيث أعلنت المنصة عن قيمة الصاع للفرد والتي تختلف حسب مكان توزيع الزكاة، وإذا كانت المنطقة المستهدفة للتوزيع داخل المملكة العربية السعودية، فإن قيمة الصاع تبلغ 20 ريالًا سعوديًا، أما إذا كان التوزيع خارج السعودية، فإن قيمة الصاع تبلغ 13 ريالًا سعوديًا، ويتيح التبرع عبر منصة إحسان للمستخدمين تحديد مكان التوزيع وسيتم حساب قيمة الزكاة تلقائيًا وفقًا للمعدلات المحددة.

خطوات تسجيل زكاة الفطر عبر منصة إحسان

يمكن للمستخدمين تسجيل زكاة الفطر على منصة إحسان الخيرية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع منصة إحسان الخيرية عبر الإنترنت من هنـــا.

2- الانتقال إلى القسم المخصص لتسجيل زكاة الفطر.

3- اختيار مبلغ الزكاة المراد تسجيله وتحديد عدد الأشخاص الذين يرغب المستخدم في دفع زكاتهم لهم.

4- تحديد المكان الذي يرغب المستخدم في توزيع زكاته، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

5- ملء النموذج الخاص بالمعلومات الشخصية وتفاصيل الدفع باستخدام الخيارات المتاحة على الموقع.

6- إتمام عملية الدفع وتأكيد التبرع بزكاة الفطر.