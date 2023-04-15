موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن.. وفق الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن، إذ يتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك 29 يومًا، والكثير من المسلمين ينتظرون الرؤية الشرعية، وإعلان أول أيام العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن

وفي التقرير التالي، نستعرض موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن فلكيًا وموعد تحري هلال شهر شوال المبارك شرعًا، فضلًا عن مواعيد العطلات الرسمية التي حددتها الدولة الأردنية.

وفق وزارة الأوقاف الأردنية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن سيكون يوم الجمعة الموافق 21 من أبريل، الـساعة 5:47 صباحًا.

الإجازات الرسمية في الأردن

ويعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية في الدول العربية وبالأخص الأردن، لذا يمنح العاملون في القطاع العام والخاص إجازة رسمية خلال الفترة ما بين الجمعة الموافق 21 أبريل وحتى مساء الأحد 23 من نفس الشهر.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن

وجاءت أبرز أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن وفق موقع وزارة الأوقاف بالمملكة، كالتالي:

- الساحة الخلفية للمدينة الرياضية.

- ساحة الملعب البلدي.

- ساحة مسجد آل المقري.

- ساحة مدرسة أبو غنيمة الثانوية للبنين.

- ساحة مسجد طارق الردايدة كفريوبا.

- ساحة مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين.