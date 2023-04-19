رسائل مهمة من مترو الأنفاق للمواطنين بمناسبة العيد.. أبرزها وحدات إسعافية بالمحطات

وجّه أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عدّة رسائل للمواطنين بمناسبة عيد الفطر 2023، منها استمرار مد ساعات العمل خلال إجازة العيد، حيث يعمل المترو من الساعة 5.15 صباحا وحتى الساعة الثانية منتصف الليل، علاوة على تخصيص رقم ساخن 16048، ورقم واتساب 01221116048، لتلقي شكاوى ومقترحات واستفسارات الركاب، والرد عليها فورا وحل أي مشكلات تواجه الركاب.

20 وحدة إسعافية متنقلة بمحطات مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

وأكد عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية لـ«تليفزيون الوطن»، تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا طوال إجازة عيد الفطر 2023، كما سيتم تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، ومواجهة الزحام خلال إجازة العيد، مؤكدا أنّ جميع القطارات خضعت للصيانات الدورية، لمنع حدوث أي أعطال من شأنها تعطيل حركة مسير القطارات.

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أنّ مواعيد قطارات مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 تبدأ من الساعة 5.15 صباحا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويقوم أول قطار من جميع المحطات الانتهائية في الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة الساعة 12.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب الساعة 12.30 صباحا، وآخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور الساعة 12.7 دقايق صباحا، وآخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات الساعة 12.38 دقيقة صباحا.

ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول «المرج الجديدة - حلوان» مع الخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1 صباحا، ومحطة جمال عبد الناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، ويتم مقابلة آخر قطار الساعة 12.30 صباحا، أما محطة العتبة فهي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار الساعة 12.30 صباحا.

كمائن شرطية ثابتة ومتحركة بالمحطات طوال إجازة عيد الفطر 2023

وأوضح عبدالهادي، أنّه سيكون هناك هناك كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل محطات مترو الأنفاق، لتوفير عوامل الأمن والسلامة لجموع الركاب طوال إجازة عيد الفطر 2023، مؤكدا أنّ قطارات المترو تقل نحو 3 ملايين راكب يوميا.