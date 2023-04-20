محافظة الأقصر تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة الأقصر، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدة أنه جرى تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد

اطلع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، حيث جرى تخصيص أكثر من 1200 مسجد و54 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد، كما جرى تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كاف وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

تنفيذ إجراءات السلامة العامة

ووجه المحافظ إدارة الحماية المدنية بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى خصوصا ساحة أبوالحجاج الأقصري التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في إطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق السياحية.