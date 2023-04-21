وزارة الشباب تعلن توافر وظائف جديدة.. التقديم الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، مبادرة توظيف مصر واليوم التوظيفي المفتوح لشركة رنين، نظرا لافتتاح الفرع الجديد بالعاشر من رمضان.

وجاءت تفاصيل الوظيفة كالتالي:

العنوان:

المجاورة 10 الحى الأول - العاشر من رمضان - مركز شباب العاشر من رمضان

مواعيد التقديم والمقابلة:

يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء للوظائف الآتية:

1. مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع)

2. محاسب فرع

3. مسئول استلامات FMC

4- مراقب مخزون

5- رئيس قسم مبيعات الموبيليا

6- بائع (أدوات منزلية - اجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال - موبيلات)

7- مشرف كاشير

8- موظف خدمة عملاء

9- كاشير

10- مراقب كاميرات

11- موظف امن

12- عمال تحميل وخدمات ونظافة

مكان العمل: العاشر من رمضان (فرع جديد)

الشروط المشتركة:

• خريجون فقط (جميع المؤهلات)

• موقف واضح من التجنيد

• لا يزيد السن أثناء التقديم عن 39 عاما.

المميزات والحقوق:

• مرتبات مجزية

• الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة

• حوافز شهرية

• حوافز بيع يومية

• إجازات سنوية ورسميه

• استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

• زيادات سنوية ومنح ومكافئات

• تامين طبي واجتماعي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هذا الرابط، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.