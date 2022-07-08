الله اكبر الله اكبر.. تكبيرات العيد وموعد الصلاة في جميع المحافظات

ترتفع تكبيرات العيد من المنازل والمساجد اليوم فى يوم عرفة، كما يكثر التساؤل حول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الذي تبدأ معها أيام العيد، لتصبح أكثر الكلمات التى يرددها المصريون حاليا هي تكبيرات العيد.

وتنص التكبيرات على: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

تكبيرات العيد وموعد الصلاة في جميع المحافظات

وقد جمع المواطنين بين أكثر سؤالين متداولين الأن فى جملة واحدة لتحتل أعلى بحث بمصر على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر، وعلى محركات البحث العالمية جوجل حيث تصدرت جملة: الله أكبر الله أكبر.. تكبيرات العيد وموعد الصلاة في جميع المحافظات.

وتجيب «الوطن» عن تساؤل المصريين حول الله أكبر الله أكبر.. تكبيرات العيد وموعد الصلاة في جميع المحافظات وتعرض صيغة التكبير الشرعية لتكبيرات العيد.

صيغة التكبير الشرعية

لا يوجد نص حديث نبوي صحيح بتكبيرات العيد ولكن اتفق العلماء على نص ثابت عن أبن مسعود رضى الله عنه وهو ما يكبر به بالمساجد وهي «الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته.

موعد صلاة العيد بالمحافظات

القاهرة فى تمام الساعة 5:26 وكذلك محافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية 5:28 ومحافظة بورسعيد 5:19 ومحافظة السويس 5:21 ومحافظة العيش 5:21 ومحافظة البحيرة 5:27 ومحافظة الغربية 5:25 ومحافظة الدقهلية 5:23 ومحافظة الشرقية 5:24 ومحافظة الفيوم 5:29 ومحافظة بنى سويف 5:29 ومحافظة المنيا 5:32 ومحافظة أسيوط 5:33 ومحافظة سوهاج 5 :32 ومحافظة قنا 5:29 ومحافظة أسوان 5:32 ومحافظة مطروح 5:39 ومحافظة الوادى الجديد 5:40 ومحافظة الإسماعيلية 5:20ومحافظة دمياط 5:20 ومحافظة البحرالأحمر 5:22 ومحافظة كفر الشيخ 5:25.