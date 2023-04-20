شعبة الذهب: الأسعار الحالية ليست مؤشرا للارتفاع بعد العيد

رد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة على سؤال هل الوقت المناسب لشراء الذهب؟، وتوقعات الأسعار بعد عيد الفطر.

وذكر «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار الذهب هذه الفترة غبر مبرر بسبب هبوط البورصة العالمية مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كما أن عملية العرض والطلب ليست بالحجم الزيادة التي تجعل هناك ارتفاع في الأسعار.

هل الوقت المناسب لشراء الذهب؟

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن بعض الناس تعتقد أن بعد عيد الفطر سيحدث ارتفاع كبير، ولكن تذبذبات الأسعار الحالي ليس مؤشرًا لارتفاعه بعد العيد.

وتابع أن النصائح التي يمكن تقديمها للمواطنين أن هذه فترة إجازات لذا يمكن التأني في الشراء والبيع وعدم الاستعجال، وذلك لا يعني عدم الشراء أو البيع ولكن التأني أمر مهم.

توقعات أسعار الذهب

وأكد عضو شعبة الذهب أن لا يوجد توقعات للأسعار ولكن ما يتحكم في أسعار الذهب سواء ارتفاع أو انخفاض، البورصة العالمية وسعر الدولار والعرض والطلب بالسوق.