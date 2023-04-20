أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2460 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم الخميس استقرار في الصاغة، أعقبها تذبذبًا ملحوظا في الأسعار منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 21 اليوم في محال الصاغة 2460 جنيها للجرام، وسط ترقب لأي تغيرات عالمية تؤثر على الأسعار، خاصة مع انتظار صدور بعض البيانات الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، 2811 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2460 جنيها، كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 2109 جنيهات للبيع بدون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الخميس، 19 ألفا و680 جنيها، وعلى الصعيد العالمي حققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة بعد صدور البيانات الأمريكية التي تنذر بركود قوي في الاقتصاد الأمريكي، حيث سجلت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة خلال التعاملات الحالية 2019 دولار للأوقية، ويسجل في المعاملات الفورية 2007 دولارا للأوقية.