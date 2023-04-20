عضو بـ«الغرف التجارية»: الهبوط العادل لسعر جرام الذهب يقدر بـ100 جنيه

تشهد أسعار الذهب تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، على الصعيد المحلي، سواء بالانخفاض أو الارتفاع في أوقات قليلة جدا، ما خلق حالة من الحيرة لدى المواطنين الراغبين في الشراء.

وللتعليق على ذلك قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أي انخفاض في أسعار الذهب لا يعتبر انخفاض كبير في الوقت الحالي.

الانخفاض العاجل للذهب يقدر بـ100 جنيه

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهبوط العادل لسعر الذهب في مصر يقدر بنحو 100 جنيه، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب المحلية استقرارا نوعا ما في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الطلب على الذهب في مصر مازال مرتفع خلال الفترة الحالية، مع اتجاه الكثير من المواطنين لشراء الذهب كوعاء ادخاري آمن لحفظ قيمة أمواله للسنوات المقبلة، خاصة أن الذهب لم يخسر في أي وقت سابق.

وأكد أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار المحلية للذهب إلا أن أي وقت هو فرصة جيدة للشراء، خاصة وأن الذهب على مدار السنوات الماضية لم يخسر أبدا وكل سنة بسعر أكبر من الماضية لها.

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب يتم شرائه لفترة طويلة وعلى المدى البعيد لذلك يحقق مكاسب كبيرة مقارنة بأوقات الشراء مهما كان السعر مرتفع.