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ارتفاع مؤشر الدولار يُضعف أسعار الذهب عالميا وسط توقعات بزيادة الفائدة

كتب:

محمد الدعدع
08:26 ص | الخميس 20 أبريل 2023
الذهب والدولار

الذهب والدولار

صعد مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية مقترباً من مستوى 102 اليوم الخميس بعد أن اكتسب بعض القوة في الجلسة السابقة، مدعومًا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة أكثر.

مؤشر الدولار اليوم

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية.

يعتبر اليورو، أكبر عنصر في مؤشر الدولار، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%. 

توقعات برفع أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وإن البنك المركزي سيتصرف لخفضه.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يفضل ارتفاع معدل الفائدة النهائي بين 5.50% إلى 5.75%، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه يرى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى قبل التوقف.

صعود الدولار يضعف أسعار الذهب

تقوم الأسواق حاليًا بتسعير فرصة بنسبة 86% عل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة في مايو.

أدى صعود مؤشر الدولار إلى إضعاف الذهب، إذ جرى تداوله اليوم عند مستوى 1993 دولار للأوقية، وذلك بعدما حقق يوم أمس أدنى مستوى حتى الآن هذا الشهر دون 1975 دولارًا.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.