انتهت مديرية أوقاف محافظة الوادي الجديد من إعداد بيان يضم أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد التي بلغ عددها نحو 9 ساحات منتشرة في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك ضمن استعدادات محافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023 الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أنّ أول أيام العيد سيكون غداً الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد

وكشف الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى تجهيز وفرش 9 ساحات كبرى و205 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر 2023 موزعة داخل المدينة وفي قرى مراكز المحافظة.

نقل المواطنين بالمجان لساحات صلاة عيد الفطر

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظ اللواء محمد الزملوط أصدر تعليمات بتوفير وسائل مواصلات مجانية لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد

وتضم الساحات المخصصة للصلاة ما يلي :

1- ساحة 30 يونيو طريق المطار

2- ساحة مركز شباب الخارجة

3- ساحة المجمع الإسلامي بالخارجة

4- ساحة مسجد ناصر بالخارجة

5- ساحة تنيدة مركز بلاط

6- ساحة المجمع الإسلامي بالداخلة

7- ساحة نادي الداخلة الرياضي موط

8- ساحة الدكتور سيد سيف القلمون

9-ساحة مسجد ناصر بالفرافرة