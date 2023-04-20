الديوان الملكي السعودي يعلن رسميا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفق ما ورد إليه من بيانات من المراصد التي تتواجد داخل المملكة، بشأن رؤية هلال شهر شوال، في ظل ما تردد عن أن كسوف الشمس الحادث بالتزامن مع ساعات اليوم، من المتوقع أن يحجب رؤيته عن كل دول العالم.

وستبدأ أولى أيام عيد الفطر المبارك، في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع ساعات يوم غدًا الجمعة الموافق لتاريخ 21 أبريل من العام 2023، بحسب ما ورد من قبل المتخصصين والخبراء في رصد هلال شهر رمضان وشوال.

وأعلنت الجمعية الفلكية في جدة، في بيان صدر عنها الأيام القليلة الماضية، عن أن من المتوقع أن يصل القمر منزلة الاقتران يوم الخميس 29 رمضان لشهر شوال، بالتزامن مع حدوث كسوف الشمس الذي لن تشاهده الدول في الوطن العربي.

وأكد المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن معنى الاقتران أنه أحد منازل القمر، وتابع بأنّه يحدث على ارتفاع واحد في السماء، عند اجتماع الشمس والقمر على أن يكونان على خط طول سماوي واحد، وهو حدث عالمي ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وذلك يحدث في لحظة واحدة لكل الأماكن في كل أرجاء الأرض.

كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرت في بيان لها، أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، سيكون في المملكة العربية السعودية، في يوم 29 رمضان، أي في تاريخ 20 أبريل 2023، وذلك هو موعد إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية، لكل العاملين بداخلها.