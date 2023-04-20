«الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع هلال شوال: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1444، مؤكدًا أن الدار استطلعت هلالَ شهرِ شوال 1444 بعد غروب شمس اليوم الخميس 29 من رمضان 1444 هجرية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة استطلاع هلال شهر شوال

وأكد المفتي أنّه قد تحقَّقَ لديهم شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام 1444.

أول أيام عيد الفطر

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.