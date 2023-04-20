قطر تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت قطر أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر، واليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

أول أيام عيد الفطر

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنّ غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، واليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت عمان أنّ غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في عمان اليوم.

عيد الفطر

كانت تركيا أعلنت، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.

كما أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في إندونيسيا اليوم.