موعد صلاة عيد الفطر في الرباط 2023.. «الشؤون الإسلامية» توضح

موعد صلاة عيد الفطر بالرباط 2023، من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين، خاصة أنه تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك أيام قليلة، وتكون صلاة العيد فرصة جيدة للتجمع العائلي والأسرية وتبادل الهدايا والتهاني بين الأصدقاء والمعارف.

وفيما يلي تُقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الخبرية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد صلاة عيد الفطر بالرباط 2023 عاصمة المغرب وأبرز عادات أهلها.

موعد صلاة عيد الفطر بالرباط 2023

ووفق ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في عاصمة المغرب في تمام الساعة 4:47 صباحًا، ويمكن أداء الصلاة حتى قبيل الظهر.

ومن المفترض أن تعلن خلال الساعتين المقبلتين موعد أول أيام عيد الفطر المبارك شرعا وذلك بعد صلاة العشاء.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بالمغرب

ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، هي التعطر وارتداء القفطان المغربي والذي غالبا ما يكون لونه ابيض مزين بخطوط ذهبية، ثم عند العودة للمنزل تستقبل بالضيوف الحلويات والأطعمة اللذيذة والمشروبات والعصائر الطبيعية.

إجازات عيد الفطر 2023 في المغرب

وبحسب التقويم الرسمي للأعياد في المغرب، فستكون إجازة عيد الفطر لعام 2023 مدتها 4 أيام، بدءًا من يوم الخميس 29 رمضان، الموافق 20 أبريل، وتستمر حتى الأحد 23 أبريل 2023، وسيحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية خلال هذه الفترة.