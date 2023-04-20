ثبوت رؤية هلال شوال في الإمارات.. العيد رسميا غدا الجمعة

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات، أن اليوم الخميس الموافق 29 رمضان هو آخر أيام الشهر الفضيل، فقد ثبت رؤية هلال شوال في الإمارات، أنّ غدًا الجمعة هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

ثبوت رؤية هلال شوال في الإمارات

ووفق ما نشر في وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد ثبتت رؤية هلال شوال في الإمارات.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية

وأضاف أن غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.. واليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هجرية.