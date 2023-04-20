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الإمارات تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الخميس 20 أبريل 2023
الإمارات

الإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، واليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

أول أيام عيد الفطر

وأعلنت عمان أنّ، غدًا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في عمان اليوم.

كانت تركيا أعلنت، اليوم الخميس، أنّ غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.

عيد الفطر في إندونيسيا

وأعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في إندونيسيا اليوم.

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بقلم محمد عزالدين