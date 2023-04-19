موعد وقفة عيد الفطر 2023 في الإمارات.. اعرف العطلات الرسمية

فلكيًا حددت دولة الإمارات العربية موعد وقفة عيد الفطر 2023، والتي تحل خلال أيام قليلة، خاصة وأننا مع نهاية اليوم الـ28 من شهر رمضان مبارك.

وفي هذا الإطار، تقدم بوابة «الوطن» لقرائها في التقرير التالي، موعد وقفة عيد الفطر 2023 في الإمارات فلكيًا والعطلات الرسمية وفق ما نشر بوكالة الأنباء الرسمية بالإمارات والتي جاءت على النحو التالي:

موعد وقفة عيد الفطر 2023 في الإمارات

ووفق ما أعلنته الحسابات الفلكية بدولة الإمارات الشقيقة فأن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام 29 يومًا، ما يعني أن موعد وقفة عيد الفطر 2023 في الإمارات هو غدا الخميس 20 أبريل، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الجمعة 21 أبريل.

ومع ذلك تتحري دار الإفتاء بالإمارات غدًا الخميس 29 رمضان هلال شهر شوال، وسيتم تأكيد موعد عيد الفطر المبارك إذا كان يوم الجمعة أو السبت.

العطلة الرسمية في الإمارات بمناسبة عيد الفطر

ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية في أجندة العطلات الرسمية للدولة، فأن إجازة عيد الفطر 2023 المبارك ستكون لمدة 4 أيام تبدأ من 29 رمضان الذي يوافق 20 أبريل، وتستمر حتى 3 شوال 1444 والذي يتزامن يوم 23 أبريل الجاري، ولذلك للعاملين بالقطاع العام والخاص.