توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب باسوس القليوبية

شهد مركز شباب باسوس التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية حفل تكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم بحضور شاكر أحمد سليمان إدارة شباب القناطر الخيرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

تم توزيع الجوائز في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتكريم المتسابقين والمتسابقات من حفظة كتاب الله، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وأهالي المتسابقين والمسابقات وأهالي القرية، وتعد هذه المسابقات فرصة ذهبية للنشء لتطوير وتحسين مهاراتهم في حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم، كما تعزز الروح الإيمانية لديهم وتحفيزهم على الاهتمام بتعليم الدين وتطبيقه في حياتهم اليومية.

جهود الدولة المصرية فى تشجيع الشباب

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له تأتى الدورات الرمضانية في إطار جهود الدولة المصرية في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحفيزهم على الانخراط في الأنشطة الرياضية المختلفة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية لديهم وتنمية الروح الرياضية والتنافسية الإيجابية لديهم.

كما أشار «الصبروط»، أن المديرية أطلقت المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم كل عام في شهر رمضان، تشجيعاً للأطفال، حيث تقدم للفائزين جوائز تحفيزية، وذلك تشجيعاً لهم لمواصلة حفظ كتاب الله، موضحا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالبراعم الصغار والنشء في كافة مراكز الشباب.