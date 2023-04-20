«صحة الغربية» ترفع حالة الطوارئ خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة وذلك من خلال خطة تأمين طبي شاملة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحرص على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات.

رفع درجة الاستعداد

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

توافر المستلزمات الطبية

وأكد وكيل وزارة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف وتم التنبيه على كافة الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين.

انتظام سير العمل

وفي نفس السياق تفقد وكيل الوزارة مستشفى السنطة المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى رافقه الدكتور أسامه فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية وقام بالمرور على العناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفى للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال جميع الحالات الطارئة وغير الطارئة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين مؤكدا على التواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية على مدار الساعة خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.