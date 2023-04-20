إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، شمال مدخل قرية دلجا بمركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، وتبين أن سبب الحادث السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية دلجا بمركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل 5 مصابين إلى المستشفى

أسفر حادث الطريق الصحراوي عن إصابة كل من محمد عبد الباسط 32 عاما، عامل، وهبة عبد المعز 27 عاما، ربة منزل، ومحمود محمد 9 سنوات، وأسماء محمود 5 سنوات، ومصطفى محمود عام واحد، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.