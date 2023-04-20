7 أفلام في موسم عيد الفطر للمرة الأولى منذ سنوات

للمرة الأولى منذ سنوات، يشارك فى موسم عيد الفطر السينمائى مجموعة كبيرة من الأفلام، حيث يشهد الموسم الحالى منافسة قوية بين الأفلام التى قدم صناعها توليفات سينمائية مختلفة ما بين 7 أفلام تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والرعب، وهو ما يعتبر عودة قوية للإنتاج السينمائى، حيث إن موسمى عيد الفطر 2021 و2022 لم يشارك بهما سوى 3 أفلام فقط.

محمد رمضان يعود بـ«هارلى».. و«شيكو» يخوض البطولة المنفردة الأولى بـ«ابن الحاج أحمد»

يشهد موسم عيد الفطر السينمائى عودة محمد رمضان إلى السينمات بفيلم «هارلى» للمخرج محمد سامى، وذلك بعد غياب سنوات منذ فيلمه الأخير «الكنز 2» عام 2019، ويخوض الفنان شيكو بطولته السينمائية المنفردة الأولى بفيلم «ابن الحاج أحمد» للمخرج معتز التونى، ويجمع فى بطولته: رحمة أحمد، سيد رجب، صبرى فواز، عايدة رياض، ومن أبرز ملامح موسم عيد الفطر السينمائى، عرض فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، حيث يعتبر أول فيلم رعب مصرى بتقنية الـ3D، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج حتى يبيع القصر المملوك لعائلته ولكنه يكتشف أموراً لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما: أحمد داود، دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة.

وتتسع مساحة الكوميديا لتشمل عدداً من التجارب المختلفة، منها فيلم «ساعة إجابة» للمخرج مصطفى أبوسيف، وهو من بطولة الطفل سليم مصطفى بجانب عدد كبير من النجوم، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الفانتازيا حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين ويستيقظ من النوم ويجد أن أمنيته تحققت وينتقل كل يوم إلى منزل جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة مختلفة، كما يعتمد فيلم «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، على فكرة خيالية، ويشارك فى بطولته هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى.

«أوس أوس»: «بعد الشر» تجربة مختلفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

كما يجتمع على ربيع ومحمد أسامة (أوس أوس) فى فيلم «بعد الشر» للمخرج أحمد عبدالوهاب، ويجمع فى بطولته ميرنا نور الدين، رنا رئيس، عمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، ومن أحدث الأفلام التى انضمت إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر فيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة: خالد الصاوى، شيرين رضا، بيومى فؤاد.

وقال صفوت الهلباوى، نائب مدير التوزيع فى شركة «دولار فيلم»، إن موسم عيد الفطر السينمائى للمرة الأولى منذ سنوات يشهد مشاركة مجموعة كبيرة من الأعمال، موضحاً: «من المعتاد أن أفلام عيد الفطر لم تكن تتجاوز الـ5 أفلام، ولكن الموسم الحالى الأمر مختلف حيث كان من المقرر أن يعرض 9 أفلام، قبل خروج فيلمين من السباق».

وأشار «الهلباوى» فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن من المتوقع أن يحظى فيلم «هارلى» بنصيب الأسد من الإيرادات، خاصة بعد النجاح الذى حققه فى موسم الدراما الرمضانية بمسلسل «جعفر العمدة»، بينما سيكون فيلم «ابن الحاج أحمد» هو الفيلم الكوميدى الأبرز، وتابع: «ستكون المنافسة عالية ما بين محمد رمضان وشيكو ولكن الفارق فى الإيرادات سيكون خلال أيام العيد، فمن المتوقع أن يحقق الفيلم 20 مليون جنيه فى العيد، وهو ما سوف يعطل الأفلام الأخرى من اللحاق به فى سباق الإيرادات بعد انتهاء موسم العيد».

وأوضح نائب مدير التوزيع فى شركة «دولار فيلم»، أن هناك عدداً من الأفلام ستأخذ فرصتها بشكل أفضل بعد انتهاء موسم العيد منها فيلم «ساعة إجابة» الذى يعتبر تجربة جديدة ومغامرة سينمائية مختلفة، بالإضافة إلى فيلم «يوم 13»، قائلاً: «فيلم مهم للمرة الأولى نرى فيلم رعب عربى 3D، ويحمل توقيع المخرج وائل عبدالله وهو فنان مخضرم فى صناعة السينما، ويعد الفيلم تجربة مهمة أعتقد أن الجمهور سوف يتفاعل معها بشكل أفضل بعد موسم العيد».

وكشف صفوت الهلباوى عن نسخ أفلام عيد الفطر فى السينمات، «ابن الحاج أحمد» 90 نسخة، «هارلى» 85 نسخة، «رمسيس باريس» 60 نسخة، «يوم 13» 55 نسخة، «مغامرات كوكو» 50 نسخة، «بعد الشر» 32 نسخة، و«ساعة إجابة» 22 نسخة.

وقد أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة لطرح فيلم «هارلى» فى موسم عيد الفطر المبارك، ويتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمة فى دور العرض السينمائى، قائلاً: «السيناريو الذى كتبه المخرج محمد سامى مع السيناريست محمد سمير مبروك مكتوب بطريقة مميزة للغاية، وأتوقع أنه سوف يحظى باهتمام الجيل الجديد بشكل كبير، لأن العمل مصنوع خصيصاً لأجل هذا الجيل المهتم بالأعمال الأجنبية، التى تعرض بالخارج ومتابعة كل التطورات التى تحدث هناك فى شتى المجالات، لذا فهو أكثر جيل يتمنى أن يصل إليهم هذا العمل لأنهم رواد السينما الحقيقيون وإذا نجح الفيلم فى نيل إعجابهم فسيحقق طفرة فى السينما».

وأشار «رمضان» إلى أن «هارلى» هو اسم الشخصية التى يقدمها خلال أحداث العمل، وهو شخص محب للدراجات البخارية بشكل كبير وله نصيب من اسمه، فهو شخص سريع فى كل شىء فى حياته، ردود فعله، قراراته، انفعالاته، وهو شخصية متمردة للغاية، فهو ينتمى لفريق إجرامى يترأسه الفنان محمود حميدة، ولكن لأنه بطبيعته شخص متمرد، فدائماً يرفض فكرة أن يرأسه شخص آخر أو أن يحجّمه، ومن هنا ينشأ الصراع دائماً بينهما وخاصة أن «حميدة» لا يعجبه تمرد «هارلى»، ولكن لأنه الأفضل والأسرع فى الفريق فهو يحاول احتواءه وتحمّل تقلباته والتعامل معه لأنه فى حاجة له.

وعن التشابه بين محمد رمضان والشخصية التى يؤديها فى الفيلم، أوضح: «السرعة.. فهو دائماً على اقتناع تام بأن النجاح ليس فقط أن تصل لهدفك لأن هناك الكثير ممن يصلون إلى أهدافهم، ولكن النجاح أن تصل إلى هدفك فى وقت قياسى، فمثلاً هناك الكثيرون قادرون على عبور المانش ولكن الوحيد الذى عُرف اسمه وعرفه العالم هو من عبر المانش فى وقت قياسى فهذا دائماً هو هدفى وهذه الصفة التى تجمعنى بشخصية هارلى».

وعن الحلق الذى يرتديه محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلى»، قال: «الحلق هو جزء من تركيبة شخصية هارلى وقررت الظهور به أيضاً فى أغنية انتهيت من تصويرها مؤخراً لأنها ستطرح بعد عرض الفيلم بأسبوع تقريباً، فحرصت على أن يكون هناك ربط بالشخصية التى ستكون حديث الجمهور فى هذا التوقيت لأن هارلى سيكون نجم المرحلة وأنا على ثقة فى الله بذلك».

ويشارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس) فى 3 أعمال خلال موسم عيد الفطر السينمائى، وهى: «بعد الشر» للفنان على ربيع، وفيلم «رمسيس باريس» للفنانة هيفاء وهبى، وفيلم «مغامرات كوكو» للفنان خالد الصاوى، معبراً عن سعادته بالمنافسة ومؤكداً أنها فى صالح الجمهور، لوجود تنوع كبير بين الأفلام يستطيع اختيار ما يراه مناسباً له.

وأضاف «أوس أوس» ضمن تصريحات لـ«الوطن»: «سعيد بتجربة فيلم (بعد الشر) لأن به وجبة كوميدية جديدة، والعديد من الأحداث التى ستفاجئ الجمهور، وأن هناك كيمياء كبيرة بينه وبين على ربيع، لأنهما صديقان منذ عشر سنوات تقريباً، لذا أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد».

وعبر الفنان بيومى فؤاد عن سعادته بطرح فيلم «مغامرات كوكو» ضمن موسم عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه بطولة جماعية للعديد من النجوم الكبار، مثل شيرين رضا، وخالد الصاوى، وأوس أوس، وغيرهم، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

وأكد بيومى فؤاد لـ«الوطن» أن الكواليس كانت مليئة بالحب والاتقان بين الممثلين وبعضهم، تحت إشراف المخرج الكبير إسماعيل فاروق، حيث وجّه الشكر للإنتاج لأنهم لم يبخلوا على الفيلم وتم توفير جميع الإمكانيات المناسبة لظهور الفيلم بشكل جيد ولائق، وأن العمل يناقش قضية مهمة وهى الرفق بالحيوانات.